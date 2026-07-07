Крылов объяснил причины двух досрочных поражений в 2025 году

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов прокомментировал два досрочных поражения в 2025 году.

«Для меня, скорее всего, те два поражения были продолжением простоя. Как показала практика, я очень плохо возвращаюсь после длительных простоев. Втянуться, прочувствовать соревновательный ритм мне, к сожалению, тяжело. Я очень хотел выступить, потому что на протяжении этих двух лет у меня было только безмерное желание вернуться. И я делал всё, чтобы опровергнуть слова специалистов, которые говорили, что мне, возможно, придётся завершить карьеру.

Это желание плюс нехватка соревновательного ощущения привели к тому, что мой простой увенчался двумя такими досадными поражениями. Но я не могу сказать, что тяжело. Я же люблю то, чем занимаюсь. И я никогда не был бойцом, который проигрывает и через три часа зависает в баре. Мы делаем выводы, принимаем решения и движемся дальше», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.