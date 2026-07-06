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Назван соперник Мурата Гассиева на турнире IBA в Москве

Назван соперник Мурата Гассиева на турнире IBA в Москве
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Федерация бокса России (ФБР) объявила имя боксёра, с которым сразится 32-летний российский атлет, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Мурат Гассиев.

Соперником Мурата станет 29-летний 194-сантиметровый немецкий боксёр-профессионал с ганскими корнями, выступающий в тяжёлой весовой категории, Питер Кадиру. Немец — чемпион юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи, чемпион национального чемпионата Германии в любителях.

Турнир IBA.PRO 19 состоится 11 июля в столице России Москве. В прямом эфире шоу будет транслировать Первый канал, начало трансляции — в 21:35 мск.

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