Назван соперник Мурата Гассиева на турнире IBA в Москве

Федерация бокса России (ФБР) объявила имя боксёра, с которым сразится 32-летний российский атлет, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Мурат Гассиев.

Соперником Мурата станет 29-летний 194-сантиметровый немецкий боксёр-профессионал с ганскими корнями, выступающий в тяжёлой весовой категории, Питер Кадиру. Немец — чемпион юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи, чемпион национального чемпионата Германии в любителях.

Турнир IBA.PRO 19 состоится 11 июля в столице России Москве. В прямом эфире шоу будет транслировать Первый канал, начало трансляции — в 21:35 мск.