Владимир Мышев прокомментировал замену соперника Гассиева

Экс-чемпион WBC Youth, а ныне заместитель генерального директора Ural FC Владимир Мышев отреагировал на назначение 29-летнего немецкого боксёра Питера Кадиру соперником чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Мурата Гассиева на турнире IBA в Москве 11 июля.

«Назвать равноценной замену в лице Питера Кадиру, к сожалению, никак нельзя. Признаюсь честно, узнал об этом боксёре только сейчас, но, по всей видимости, свободных вариантов в столько сжатые сроки, да и ещё против Гассиева, было не найти. В любом случае обязательно буду смотреть этот вечер бокса, интересно, в какой форме находится Мурат, и плюс ко всему весь кард очень сильный», — сказал Мышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.