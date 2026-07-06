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Владимир Мышев прокомментировал замену соперника Гассиева

Владимир Мышев прокомментировал замену соперника Гассиева
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Экс-чемпион WBC Youth, а ныне заместитель генерального директора Ural FC Владимир Мышев отреагировал на назначение 29-летнего немецкого боксёра Питера Кадиру соперником чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Мурата Гассиева на турнире IBA в Москве 11 июля.

«Назвать равноценной замену в лице Питера Кадиру, к сожалению, никак нельзя. Признаюсь честно, узнал об этом боксёре только сейчас, но, по всей видимости, свободных вариантов в столько сжатые сроки, да и ещё против Гассиева, было не найти. В любом случае обязательно буду смотреть этот вечер бокса, интересно, в какой форме находится Мурат, и плюс ко всему весь кард очень сильный», — сказал Мышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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