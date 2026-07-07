Крылов: не планирую становиться каким-то мешком для битья

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о своей мотивации продолжать выступать.

«Я понимаю свой путь, наслаждаюсь тем, что я делаю. Знаю, что при правильном подходе и правильном стечении всех нужных факторов ничего моего от меня не уйдёт. Поэтому я не ставлю крест на себе и своей карьере, не планирую становиться каким-то мешком для битья. В целом замечаю, что ребята, которые долго выступают, в определённый момент будто перестают тренироваться и просто выходят для заработка.

А я всё ещё получаю удовольствие, и в нашем спорте долголетие увеличилось. Буквально недавно видели, как Джастин Гейджи после всех своих попыток всё же забрал пояс чемпиона UFC в лёгком весе в 37 лет. Есть примеры в полутяжёлом весе, тот же Гловер Тейшейра, ставший чемпионом в 42 года, или Ян Блахович, который выиграл титул в 37-38 лет. Причём его забег вообще был после четырёх поражений в шести боях. В общем, примеры извне и собственный настрой не дают мне повода сомневаться, что при должном упорстве я могу добиться чего-то высокого или прийти туда, куда я хочу. Поэтому продолжаю делать то, что я люблю, а там уже как судьба распорядится», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.