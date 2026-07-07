Крылов: я живу в тяжёлом весе, а выступаю в полутяжёлом

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов ответил, задумывался ли он о смене весовой категории.

«Пока что я живу в тяжёлом весе, а выступаю в полутяжёлом, и мне так комфортно. Что может повлиять на уход в тяжёлый вес? Либо тяжёлые весогонки, либо какая-то лень гонять вес. Многие из ростера тяжёлого веса это, такие, как мы в шутку называем, ленивые полутяжеловесы. Это те ребята, которые могли себя держать более-менее в форме и согнать 10-12 килограммов, но предпочитают оставаться в тяжёлом весе. Мне комфортно, мне нравится сам процессе дисциплинирования в период подготовки, где-то я себя в питании придерживаю.

Не могу сказать, что у меня есть суперэкстремальный процесс сгонки, чтобы мне было тяжело и я ходить не мог. К этому всему я планомерно подхожу, поэтому мне буквально всё доставляет удовольствие. Кто-то говорит, что для него более важно согнать вес, а подраться — это ерунда. А для меня это всё одна составляющая. Поэтому пока что не думаю о переходе. Хотя было время под конец двухлетнего простоя, когда я подбирался к лимиту тяжёлого веса, то есть начинал лагерь со 119,5 кг. Не могу сказать, что чувствовал себя суперсильным или большим, мне просто было тяжело надевать носки и завязывать шнурки на кроссовках. Поэтому пока полутяжёлый дивизион — это прямо моё», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.