Хабиб Нурмагомедов: никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испанию

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу между сборными Испании и Португалии. Встреча начнётся сегодня, 6 июля, в 22:00 мск.

«Португалия — Испания. Этот матч меня как радует, так и печалит. Радует, потому что это чемпионат мира и на такой стадии сошлись такие две команды, болельщики увидят высококлассный футбол и такое противостояние больших звёзд из обеих команд.

Печалит, потому что я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании (как бы я хотел ошибаться 🤦‍♂️). Болею за Португалию очень и хочу, чтоб они прошли дальше, желательно с голами Криштиану. И очень интересно посмотреть перестрелку на фланге Ямаль — Мендеш, просто очень интересно», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.