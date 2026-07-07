«Тогда это меня чуть зацепило». Крылов — об опыте общения с Абдулманапом Нурмагомедовым

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов рассказал об опыте общения с легендарным тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

«У меня в жизни было два отчётливых периода кратковременного общения с Абдулманапом Нурмагомедовым. Те якобы сборы, о которых мы говорим, и Камил Гаджиев как-то проводил спортивно-туристический кэмп в Турции, там Абдулманап тоже был. Это когда мы на протяжении нескольких дней могли пересекаться, общаться. То, что мне действительно запомнилось, это прямо советский человек, вызывающий огромное уважение и понимающий, что он делает. Если мы говорим о нашей индустрии, это очень крутой человек практически с абсолютным пониманием в этой области.

И опыт общения с ним, даже кратковременный, отложился у меня в голове. Когда я был у него первый раз, на этих кратковременных сборах, это было буквально на старте моей карьеры, я тренировался только месяц или два. Он тогда сказал мне: «Приезжай к нам почаще, глядишь и появится в Украине хороший тяж». Тогда это меня чуть зацепило, разве у нас нет тяжей хороших? А там же были на тот момент. Мы понимаем, что Фёдор и Александр Емельяненко — выходцы с моей родины, Алексей Олейник. Но потом, спустя годы, я понял, что он, возможно, что-то увидел во мне и сказал, что из меня можно сделать порядочного бойца. В целом я очень тепло и с трепетом вспоминаю моменты наших коротких бесед в Дагестане или в Турции. Все его советы у меня в голове отложились, очень интересный опыт», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.