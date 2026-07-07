Крылов — о UFC в Белом доме: шутим, что это был Fight Nights на максималках

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о турнире промоушена в Белом доме, который прошёл в июне.

«Не знаю, насколько это политический жест, но в целом получился исторический ивент. Между собой шутим, что это был Fight Nights на максималках: выходы бойцов под живую музыку и прочее шоу. Это всё то, что, по сути, делает Камил Гаджиев уже долгое время, но с более скромным бюджетом. В целом в Белом доме действительно серьёзное мероприятие прошло, в UFC хорошо постарались. Для всех бойцов, которые там участвовали, это останется ярким воспоминанием в их карьере. Получается, у 14 людей в мире была возможность выйти в октагон из здания Белого дома. Кто об этом вообще мог подумать? Прикольно, мне понравилось», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.