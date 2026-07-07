Крылов признался, что ожидал поражение Топурии в бою с Гейджи

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о победе Джастина Гейджи над Илией Топурией на турнире в Белом доме.

«Я не приверженец ставок на спорт, но между собой мы обсуждали, кто на кого ставит или кто за кого болеет. То, что Ган превзойдёт в движении и перебьёт Перейру, было достаточно закономерным. Мало кто из моего окружения говорил об обратном. Но то, что Топурия проиграет Гейджи… Об этом говорил только я из всего нашего коллектива (смеётся). Не потому, что я был уверен или что-то знал, просто мне нравится Джастин Гейджи, на втором месте после Макса Холлоуэя. Очень яркий боец с бескомпромиссными боями. Я представлял, что он достаточно жёсткий и что Топурия не сможет по нему плотно попасть. А чтобы по нему плотно попасть, нужно брать либо объёмом, либо на противоходе жёстко встретить, как было с Холлоуэем, когда уже начинаешь зарубаться на прямых ногах в центре клетки. Плюс у него тренер очень грамотный тактик, и мне почему-то казалось, что Гейджи может пройти Топурию. Был ли я удивлён? Скорее, обрадован, что моё небольшое предсказание сбылось.

Топурия мне нравится гораздо меньше, чем Джастин. Поэтому я более чем доволен тем, что произошло в Белом доме. А за Перейру не то чтобы обидно, но будто закономерно всё», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.