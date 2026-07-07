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Крылов признался, что ожидал поражение Топурии в бою с Гейджи

Крылов признался, что ожидал поражение Топурии в бою с Гейджи
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Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о победе Джастина Гейджи над Илией Топурией на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Я не приверженец ставок на спорт, но между собой мы обсуждали, кто на кого ставит или кто за кого болеет. То, что Ган превзойдёт в движении и перебьёт Перейру, было достаточно закономерным. Мало кто из моего окружения говорил об обратном. Но то, что Топурия проиграет Гейджи… Об этом говорил только я из всего нашего коллектива (смеётся). Не потому, что я был уверен или что-то знал, просто мне нравится Джастин Гейджи, на втором месте после Макса Холлоуэя. Очень яркий боец с бескомпромиссными боями. Я представлял, что он достаточно жёсткий и что Топурия не сможет по нему плотно попасть. А чтобы по нему плотно попасть, нужно брать либо объёмом, либо на противоходе жёстко встретить, как было с Холлоуэем, когда уже начинаешь зарубаться на прямых ногах в центре клетки. Плюс у него тренер очень грамотный тактик, и мне почему-то казалось, что Гейджи может пройти Топурию. Был ли я удивлён? Скорее, обрадован, что моё небольшое предсказание сбылось.

Топурия мне нравится гораздо меньше, чем Джастин. Поэтому я более чем доволен тем, что произошло в Белом доме. А за Перейру не то чтобы обидно, но будто закономерно всё», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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