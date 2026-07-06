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«Мой отец разрушил всё». Дастин Порье — о проблемах с алкоголем

«Мой отец разрушил всё». Дастин Порье — о проблемах с алкоголем
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье высказался о проблемах с алкоголем, что привело его к аресту за конфликт с полицейским в аэропорту.

«Мой отец разрушил свои браки, он разрушил свои отношения, он разрушил свою дружбу, он разрушил свои отношения с семьёй, со своими детьми — разрушил всё. У него есть двое детей, которые вообще не разговаривают с ним. Он много раз сидел в тюрьме за вещи, связанные с алкоголем. Он сейчас бездомный… Я пытаюсь помочь ему, а он снова на улице. Он как будто почти не хочет помощи.

В День отца я ехал на работу и не мог перестать думать о своём отце. Я начал пить в аэропорту, и это привело к инциденту. Когда я чувствую себя так, то хожу на терапию и делаю это уже несколько лет… Очевидно, я сделал то, что сделал. Алкоголь никогда не приносил мне пользы, особенно в те моменты, когда я не в лучшем психическом состоянии», — сказал Порье на YouTube-канале The Diary of a CEO.

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