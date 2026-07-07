«Кто-то скажет, что карма настигла». Крылов — о хейте в адрес Топурии после поражения

Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о хейте в адрес Илии Топурии после поражения от Джастина Гейджи на турнире UFC в Белом доме.

«Я особо не берусь никого судить, тем более осуждать. Мне такое не близко, но и то, что делает Топурия, мне тоже не близко. Празднование победы за день до боя, бежать впереди паровоза, возлагать розы — так себе история. Можно рассуждать по-разному, но, возможно, кто-то скажет, что это карма настигла. Можно говорить, что он таким образом подпитывает в себе уверенность, и это нормально. Конечно, даже элементарно с точки зрения человечности неприятно наблюдать, когда кто-то таким жёстким образом проигрывает и терпит такие последствия, как случилось с Топурией.

И не хочется прослеживать какую-то закономерность, но как будто она там сама по себе прослеживается. В том плане, что, наверное, не нужно кричать «гоп» до того, как перескочил. В общем, не разделяю мнение тех, кто чересчур жёстко Топурию хейтит или высмеивает, но и не разделяю его поведения перед боем», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.