Крылов — о жалобах Перейры: это уменьшает ауру величия, которую Алексу удалось создать

Российский боец UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о жалобах Алекса Перейры на арбитра Херба Дина за незамеченные удары по затылку со стороны Сириля Гана на турнире в Белом доме.

«Наверное, с моей точки зрения, повода для того, чтобы жаловаться, нет. Бой уже прошёл, на практике вообще, по-моему, нет положительных итогов рассмотрения апелляции, если их вообще можно подавать в UFC. Но каждый ведёт себя так, как хочет. Наверное, это немного уменьшает эту ауру величия, которую Перейре удалось создать вокруг себя за эти годы. Жаловаться на исход боя, когда всё уже произошло, это такая себе история.

По поводу боя… Ну, наверное, показалось, что где-то что-то прилетело в затылок, но чтобы это были целенаправленные удары, то вряд ли. В пылу борьбы удары могут прилетать когда угодно. Но в то же время, допустим, моего близкого друга Сергея Билостенного в Bellator за такое дисквалифицировали без предупреждения. Сергей бил локтем в первом поединке с Тайреллом Форчуном, рефери просто сразу выписывал дисквалификацию. В UFC, тем более на боях такого уровня, не допускают низкоквалифицированных рефери, поэтому говорить о том, что Херб Дин совершил ошибку либо намеренно позволил бить по затылку, конечно, я не могу», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.