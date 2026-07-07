Крылов: не хотелось бы понять, что больше нет того свечения, которое исходило от Конора

Российский боец UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о возвращении легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора в октагон.

«Мне приходилось видеть Макгрегора практически в его прайме. И очень не хотелось бы понять, что того свечения, которое от него исходило раньше, больше нет. Но велика вероятность того, что так и будет. Макгрегор — серьёзная величина в нашем спорте, он продвинул не только себя, но и ММА вывел на новый уровень. Однако пять лет простоя, тем более в весовых категориях ниже средней, это достаточно сложная история. Посмотрим, что из этого выйдет. Холлоуэй всё это время был активным, он мне больше импонирует как человек и спортсмен, я буду больше болеть за него. Но в то же время хочется, чтобы Макгрегор показал достойное выступление», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.