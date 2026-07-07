Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крылов: не хотелось бы понять, что больше нет того свечения, которое исходило от Конора

Крылов: не хотелось бы понять, что больше нет того свечения, которое исходило от Конора
Комментарии

Российский боец UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о возвращении легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора в октагон.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Мне приходилось видеть Макгрегора практически в его прайме. И очень не хотелось бы понять, что того свечения, которое от него исходило раньше, больше нет. Но велика вероятность того, что так и будет. Макгрегор — серьёзная величина в нашем спорте, он продвинул не только себя, но и ММА вывел на новый уровень. Однако пять лет простоя, тем более в весовых категориях ниже средней, это достаточно сложная история. Посмотрим, что из этого выйдет. Холлоуэй всё это время был активным, он мне больше импонирует как человек и спортсмен, я буду больше болеть за него. Но в то же время хочется, чтобы Макгрегор показал достойное выступление», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Абдулманап, тяжёлые поражения и бой против экс-чемпиона. Говорим с Никитой Крыловым
Эксклюзив
Абдулманап, тяжёлые поражения и бой против экс-чемпиона. Говорим с Никитой Крыловым
UFC 329: мы все этого ждали! Камбэк Макгрегора спустя пять лет — реванш с Холлоуэем. LIVE
Live
UFC 329: мы все этого ждали! Камбэк Макгрегора спустя пять лет — реванш с Холлоуэем. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android