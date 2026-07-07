«Стадию плей-офф интересно наблюдать». Крылов высказался о ЧМ-2026

Российский боец UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о чемпионате мира по футболу, проходящем в США, Мексике и Канаде.

«Я не очень ярый поклонник футбола, в отличие от отца. Вот он у меня футбол любит, возможно, поэтому у меня такое отношение. Он больше хотел бы, чтобы я играл в футбол, чем занимался боями. И от некой перенасыщенности футбольными реалиями в моём детстве я не фанатею от футбола сейчас. Ну и играть не очень люблю. Но стадию плей-офф мне всегда интересно наблюдать. Когда начинаются игры на вылет, я обычно смотрю. Это интересно. Однако не могу сказать, что буду стремиться попасть на какой-то матч. Если бы со мной был отец, то с ним вместе я бы определённо сходил.

В компании с ребятами тоже могу пойти, но, если самостоятельно выбирать, чего я хочу больше — отдохнуть и восстановиться либо пойти на матч, я выберу, конечно, первое», — сказал Крылов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.