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Гассиев отреагировал на замену соперника на турнире IBA в Москве 11 июля

Гассиев отреагировал на замену соперника на турнире IBA в Москве 11 июля
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32-летний российский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Мурат Гассиев высказался о своём новом противнике на турнире IBA.PRO 19. Россиянин 11 июля сразится с 29-летним 194-сантиметровым немецким боксёром-профессионалом с ганскими корнями, выступающим в тяжёлой весовой категории, Питером Кадиру.

«Я готовился к бою с Тони Йока, однако в боксе возможны изменения. Питер Кадиру — сильный и достойный соперник. Для меня важно провести защиту титула в Москве, перед российскими болельщиками. Я настроен сохранить пояс в России», — приводит слова Гассиева пресс-служба IBA.

Поединок между Муратом и Питером возглавит кард турнира.

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