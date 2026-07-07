Звёздный боксёр назвал четыре сборные, которые будет поддерживать, если США вылетят с ЧМ

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия назвал сборные, за которые будет болеть в случае, если Соединённые Штаты Америки (США) вылетят с чемпионата мира по футболу.

«Если США проиграют, у меня всё ещё есть Португалия, и, если Португалия каким-то образом проиграет (сообщение написано до поражения от Испании 0:1. — Прим. «Чемпионата»), у меня есть Испания, потому что я частично испанец, и если они проиграют, то один из моих любимых игроков — Месси, и, если они каким-то образом проиграют, я большой фанат Мбаппе», — написал Гарсия в социальной сети Х.