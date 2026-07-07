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Экс-чемпион UFC Нганну поддержал Мбаппе в конфликте с сенатором из Парагвая

Экс-чемпион UFC Нганну поддержал Мбаппе в конфликте с сенатором из Парагвая
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Бывший чемпион UFC камерунский боец Фрэнсис Нганну поддержал французского футболиста Килиана Мбаппе в конфликте с сенатором из Парагвая Селестой Амарильей.

«Отлично сказано!» — написал Нганну в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Амарилья раскритиковала Мбаппе за поведение в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Парагвая, перейдя на личные оскорбления и назвав его «колонизированным камерунцем, тщательно притворяющимся французом». В ответ на это француз упрекнул политика в расизме.

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В матче 1/4 финала ЧМ сборная Франции встретится с командой Марокко, начало – 10 июля в 5:00 мск.

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