Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роберт Уиттакер — Никита Крылов: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Роберт Уиттакер — Никита Крылов: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В предварительном карде бывший чемпион в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер сразится с россиянином Никитой Крыловым.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 329: мы все этого ждали! Камбэк Макгрегора спустя пять лет — реванш с Холлоуэем. LIVE
Live
UFC 329: мы все этого ждали! Камбэк Макгрегора спустя пять лет — реванш с Холлоуэем. LIVE

Никите Крылову 34 года. Россиянин выступал в UFC с 2013 года по 2016-й, после чего вернулся в 2018-м. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и девять поражений.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android