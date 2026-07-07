Роберт Уиттакер — Никита Крылов: когда бой, дата и время боя, где смотреть

12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В предварительном карде бывший чемпион в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер сразится с россиянином Никитой Крыловым.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.

Никите Крылову 34 года. Россиянин выступал в UFC с 2013 года по 2016-й, после чего вернулся в 2018-м. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и девять поражений.