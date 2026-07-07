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Россия возглавила список сильнейших стран в MMA от ESPN

Россия возглавила список сильнейших стран в MMA от ESPN
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Американский телеканал ESPN представил свой рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах. Список возглавила Россия, сместив с первого места Соединённые Штаты, лидировавшие в 2024 и 2025 годах.

Рейтинг сильнейших стран в MMA от ESPN:

1. Россия.
2. США.
3. Бразилия.
4. Великобритания.
5. Австралия.
6. Грузия.
7. Франция.
8. Мексика.
9. Новая Зеландия.
10. Китай.

Напомним, в актуальный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории входят двое россиянин. Чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев располагается на первой строчке, чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян — на третьей.

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