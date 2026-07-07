Россия возглавила список сильнейших стран в MMA от ESPN

Американский телеканал ESPN представил свой рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах. Список возглавила Россия, сместив с первого места Соединённые Штаты, лидировавшие в 2024 и 2025 годах.
Рейтинг сильнейших стран в MMA от ESPN:
1. Россия.
2. США.
3. Бразилия.
4. Великобритания.
5. Австралия.
6. Грузия.
7. Франция.
8. Мексика.
9. Новая Зеландия.
10. Китай.
Напомним, в актуальный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории входят двое россиянин. Чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев располагается на первой строчке, чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян — на третьей.
Легенды UFC из России