WBO назначила обязательного претендента для Дмитрия Бивола

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за чемпионский титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом.

Командам боксёров дано 20 дней на достижение договорённости. В противном случае будут назначены промоутерские торги.

Каллуму Смиту 36 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2015 году. В 2018-м стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), с 2021-го выступает в полутяжёлом дивизионе, где становился претендентом на мировые титулы, но проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.

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