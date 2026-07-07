Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

WBO назначила обязательного претендента для Дмитрия Бивола

WBO назначила обязательного претендента для Дмитрия Бивола
Комментарии

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за чемпионский титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом.

Командам боксёров дано 20 дней на достижение договорённости. В противном случае будут назначены промоутерские торги.

Каллуму Смиту 36 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2015 году. В 2018-м стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), с 2021-го выступает в полутяжёлом дивизионе, где становился претендентом на мировые титулы, но проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.

Материалы по теме
Назван вероятный следующий соперник Дмитрия Бивола. Это не Бетербиев

Дмитрий Бивол показал восстановление в тренировочном лагере

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android