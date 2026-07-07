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Магомед Магомедов сразится с экс-бойцом UFC на турнире PFL в августе

Магомед Магомедов сразится с экс-бойцом UFC на турнире PFL в августе
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Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Магомед Магомедов выступит на турнире PFL, который состоится 23 августа в Тампе (США), сообщает пресс-служба Okko.

Соперником Магомедова станет перуанец Даниэль Маркос (17-1).

Магомеду Магомедову 34 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, выступал в промоушенах M-1 Global, ACB (ныне – ACA) и Bellator, с 2025-го выступает в PFL. Является бывшим чемпионом ACB в легчайшем весе.

Даниэлю Маркосу 33 года. Перуанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го по 2025-й выступал в UFC.

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