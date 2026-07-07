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Стали известны пары кулачных бойцов на турнире IBA.PRO 19

Стали известны пары кулачных бойцов на турнире IBA.PRO 19
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11 июля в Москве состоится турнир IBA.PRO 19, в рамках которого пройдут и поединки на голых кулаках.

Одним из главных событий турнира станет противостояние ученика школы «Шторм» Александра Шлеменко, бойца промоушена RCC Hard Вячеслава Мещеркина по прозвищу Бешеный бык и мастера спорта по боксу Эльмара Гусейнова по прозвищу Эль Марио, представляющего Азербайджан.

Также экс-претендент на перстень лиги TOP DOG Виталий Старых по прозвищу Эншент выступит против Максима Горбатко по прозвищу Шрам.

Ранее трёхкратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов высказался о предстоящем выступлении на турнире IBA.PRO 19.

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