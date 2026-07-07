Боец Мясников объяснил, как Макгрегор может победить Холлоуэя

Российский боец ММА Валерий Мясников высказался о предстоящем реванше между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Если Конор хочет побеждать, то ему нужно решать всё в первых раундах. Жёстко прессинговать, занять центр октагона и поймать Макса фирменным ударом, как это сделал Топурия. Если Макс переживёт стартовый штурм и затянет Конора в затяжные размены в третьем, четвёртом и пятом раундах, то это постепенно может превратиться в избиение. Макс просто переедет его темпом. Есть ощущение, что во второй половине боя Конор начнёт тяжело дышать, опустит руки, и Холлоуэй начнёт набрасывать свои комбинации.

При этом мы не знаем кондиции Конора. Вдруг он выйдет в своей лучшей форме в карьере. Правда, слабо в это верится. Плюс вес некомфортный для Макса. Если будет много возни у сетки, то задышать может и Холлоуэй. От этого бой и интересный. Но пока фаворитом видится Холлоуэй, посмотрим уже на выходных», — сказал Мясников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.