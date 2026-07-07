Махачев отреагировал на лидерство России в рейтинге сильнейших стран в ММА от ESPN

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев прокомментировал обновлённый рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах (ММА) по версии ESPN, в котором Россия поднялась на первое место, сместив США.

«А я вам говорил», — подписал репост рейтинга Махачев в социальной сети.

ESPN обновил рейтинг сильнейших стран в ММА. Россия поднялась на первое место, сместив США, которые возглавляли рейтинг год назад. Теперь Соединённые Штаты занимают вторую строчку, а тройку лидеров замыкает Бразилия. В топ-10 также вошли Англия, Австралия, Грузия, Франция, Мексика, Новая Зеландия и Китай.