«Феррари» против «Хонды Сивик». Хорхе Масвидаль — о бое Макгрегор — Холлоуэй

Бывший претендент на титул UFC и обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль сделал прогноз на реванш между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем, который состоится в главном событии турнира UFC 329 в ночь на воскресенье на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

«Думаю, с Максом это будет настоящий бой. Как я уже говорил, я на его стороне и ставлю на него всё, что у меня есть. Уверен, он сделает этот поединок односторонним. Будет момент, спустя минуту или две боя, когда Макс полностью перехватит инициативу.

Весь опыт, накопленный за эти пять лет, и поддержание формы — это самое главное, как мы все знаем. Данное противостояние похоже на гонку «Феррари» против «Хонды Сивик», но у «Феррари» четверть бака бензина — и в таком случае она будет проигрывать каждый раз. Думаю, Макс справится», — сказал Масвидаль в шоу для YouTube-канала UFC on Paramount+.