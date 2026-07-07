Букмекеры считают Стивсона фаворитом с коэффициентом -2500 перед дебютом в UFC

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон откроет карьеру в UFC в статусе подавляющего фаворита. На официальном сайте промоушена коэффициент на его победу в дебютном поединке с Элишей Эллисоном составляет -2500.

Ранее некоторые букмекерские линии оценивали шансы Стивсона ещё выше — с коэффициентом -2800, однако актуальные котировки на платформе UFC составляют -2500.

26-летний Стивсон является олимпийским чемпионом Токио-2020 и подходит к дебюту в UFC с рекордом 3-0 в профессиональных смешанных единоборствах. Его соперником на турнире UFC 329, который состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, станет Элиша Эллисон, потерпевший поражение в своём единственном поединке в UFC.