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Букмекеры считают Стивсона фаворитом с коэффициентом -2500 перед дебютом в UFC

Букмекеры считают Стивсона фаворитом с коэффициентом -2500 перед дебютом в UFC
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон откроет карьеру в UFC в статусе подавляющего фаворита. На официальном сайте промоушена коэффициент на его победу в дебютном поединке с Элишей Эллисоном составляет -2500.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гейбл Стивсон
Не началось
Элиша Эллисон

Ранее некоторые букмекерские линии оценивали шансы Стивсона ещё выше — с коэффициентом -2800, однако актуальные котировки на платформе UFC составляют -2500.

26-летний Стивсон является олимпийским чемпионом Токио-2020 и подходит к дебюту в UFC с рекордом 3-0 в профессиональных смешанных единоборствах. Его соперником на турнире UFC 329, который состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, станет Элиша Эллисон, потерпевший поражение в своём единственном поединке в UFC.

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