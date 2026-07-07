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Конор Макгрегор получил новые именные шорты для боя на UFC 329

Конор Макгрегор получил новые именные шорты для боя на UFC 329
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Известный ирландский боец, бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор выступит в новых именных шортах на турнире UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе. В преддверии реванша с Максом Холлоуэем компания Venum выпустила новую дизайнерскую модель для ирландца, которую он, как ожидается, наденет в октагоне.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Фото: Venum

Фото: Venum

Первый раз Макгрегор должен был получить собственные шорты в 2024 году, когда готовился к бою с Майклом Чендлером, однако тот поединок сорвался за несколько недель до турнира. Тогда дизайн шорт был выполнен в денежной тематике, но ирландец так и не вышел в них в октагон.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В новом дизайне вместо темы денег используется больше отсылок к Ирландии — сам Макгрегор в преддверии возвращения говорил, что больше не считает себя меркантильным человеком. Изданием Bloody Elbow отмечается, что у Конора будет выбор между двумя парами именных шорт.

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