«Никогда не был элитным борцом». Масвидаль — о стратегии Макгрегора в поединке с Холлоуэем

Бывший претендент на титул UFC и обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль не считает, что бывший чемпион организации в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор повторит борцовскую тактику в реванше с Максом Холлоуэем, если учитывать проблемы с выносливостью, которые он видит у ирландца.

«Трудно бороться в таком стиле, если ты не готовился к этому специально. Возможно, он показывал нам всё это, чтобы мы думали: «О, у него нет шансов в этом бою», а он все эти годы боролся в Джорджии. Кто знает? Но это один из самых энергозатратных стилей.

Когда ты бьёшь, это просто твой вес. Когда ты борешься с кем-то, ты двигаешь вес, который не хочет двигаться, и это истощает тебя. Конор никогда не был элитным борцом. Хотя он и победил Макса за счёт борьбы, я не думаю, что это правильная стратегия для этого боя», — сказал Масвидаль в подкасте Deep Waters для канала UFC on Paramount+ на YouTube.