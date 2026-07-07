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Шон Стрикленд призвал Дастина Порье «заткнуться» на фоне его проблем с депрессией

Шон Стрикленд призвал Дастина Порье «заткнуться» на фоне его проблем с депрессией
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Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд раскритиковал бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье, который недавно рассказал о причинах своего ареста за пьяный дебош в международном аэропорту Атланты.

Порье связал произошедшее с депрессией, вызванной в том числе проблемами с отцом, который оказался бездомным, а также с трудностями после завершения карьеры.

«Я знаю, что это непопулярное мнение, и многие говорят: «О, мужская депрессия — это реальное явление». Чувак, нет, это не так. Нет, это не так, особенно если ты, например, добился успеха, у тебя есть семья и ты богат. Это не явление, чувак. Прямо сейчас есть дети, которые буквально лежат в постели и умирают от химиотерапии и которые сделали бы что угодно, чтобы прожить ещё один ****** день на этой планете, а ты смотришь в зеркало и говоришь: «О, мне грустно, мне грустно». Заткнись, *****», — приводит слова Стрикленда издание MMA Junkie.

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