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Фрэнсис Нганну поддержал Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Фрэнсис Нганну поддержал Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026
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Бывший чемпион UFC камерунский боец Фрэнсис Нганну в своём аккаунте в социальной сети Х выразил поддержку нападающему и капитану сборной Португалии Криштиану Роналду.

«CR7 навсегда», — написал Нганну, добавив три эмодзи сердца и фотографию футболиста.

Сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 проиграла национальной команде Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Ранее Роналду объявил, что провёл свой последний матч за сборную Португалии на чемпионате мира. Криштиану принял участие в шести ЧМ, не завоевав ни одного трофея. На счету 41-летнего форварда 27 игр на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.

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