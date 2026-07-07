Фрэнсис Нганну поддержал Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC камерунский боец Фрэнсис Нганну в своём аккаунте в социальной сети Х выразил поддержку нападающему и капитану сборной Португалии Криштиану Роналду.

«CR7 навсегда», — написал Нганну, добавив три эмодзи сердца и фотографию футболиста.

Сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 проиграла национальной команде Испании со счётом 0:1.

Ранее Роналду объявил, что провёл свой последний матч за сборную Португалии на чемпионате мира. Криштиану принял участие в шести ЧМ, не завоевав ни одного трофея. На счету 41-летнего форварда 27 игр на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: