Том Аспиналл дал прогноз на бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл считает, что Конор Макгрегор вернётся в октагон в своей лучшей форме и нокаутирует Макса Холлоуэя в первом раунде в главном событии UFC 329, которое пройдёт в ночь на воскресенье на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

«Я посмотрел несколько его [Конора] недавних интервью — он, кажется, в очень хорошем состоянии. Когда Макгрегор в форме, он абсолютно невероятен. Он уже побеждал Макса Холлоуэя раньше. Макс Холлоуэй, на мой взгляд, действительно очень сильный боец, один из лучших в истории. В последнем бою он выглядел не лучшим образом.

Против Чарльза Оливейры он смотрелся совсем не впечатляюще. Временами казалось, что он будто задаётся вопросом, хочет ли он вообще здесь находиться, но он дрался с борцом. А когда всё сводится к чистой ударной работе — как, вероятно, и будет с Макгрегором, — его боксёрский интеллект очень высок. Он мало пропускает, однако в первом бою Макгрегор перевёл его в партер. Возможно, в этом поединке он сделает то же самое.

Я был очень впечатлён тем, о чём он говорил, и тем, насколько он казался спокойным и сосредоточенным. Я знаю, что это всего лишь интервью, и оно на самом деле ничего не значит, но ему предстоит сложный бой против такого активного бойца, как Макс Холлоуэй. Дело в том, что сила никуда не девается. Ему нужен один удар, и всё может закончиться. Честно говоря, я больше склоняюсь к победе Макгрегора… Думаю, Конор Макгрегор выиграет нокаутом в первом раунде. Думаю, он нанесет ему мощный левый удар», — сказал Аспиналл в видео для своего YouTube-канала.