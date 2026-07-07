Президент IBA Умар Кремлёв назвал восстановление ОКР признанием ошибок МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России.

«У МОК не было другого выбора, как снять ограничения и признать свои ошибки. Новое руководство успешно меняет прежних руководителей и избавляется от старых и ошибочных решений. Международные ассоциации должны защищать спортсменов, и на пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика. Российские спортсмены должны полностью вернуться на мировую арену: под своим флагом, под своим гимном, за свою страну. Для спортсмена флаг и гимн — это его сердце и душа. Россия была и остаётся великой спортивной державой. Наши спортсмены должны вернуться достойно — с правом защищать честь своей страны. IBA ожидает, что МОК наконец-то полностью избавится от прежних ошибок», — приводит слова Кремлёва пресс-служба ассоциации.