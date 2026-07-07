Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент IBA Умар Кремлёв назвал восстановление ОКР признанием ошибок МОК

Президент IBA Умар Кремлёв назвал восстановление ОКР признанием ошибок МОК
Комментарии

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России.

«У МОК не было другого выбора, как снять ограничения и признать свои ошибки. Новое руководство успешно меняет прежних руководителей и избавляется от старых и ошибочных решений. Международные ассоциации должны защищать спортсменов, и на пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика. Российские спортсмены должны полностью вернуться на мировую арену: под своим флагом, под своим гимном, за свою страну. Для спортсмена флаг и гимн — это его сердце и душа. Россия была и остаётся великой спортивной державой. Наши спортсмены должны вернуться достойно — с правом защищать честь своей страны. IBA ожидает, что МОК наконец-то полностью избавится от прежних ошибок», — приводит слова Кремлёва пресс-служба ассоциации.

Сейчас читают:
МОК временно снял санкции с ОКР. Это очень здорово, но что изменилось-то?
МОК временно снял санкции с ОКР. Это очень здорово, но что изменилось-то?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android