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Фото: Пэдди Пимблетт завершает подготовку к бою на UFC 329

Фото: Пэдди Пимблетт завершает подготовку к бою на UFC 329
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В пресс-службе UFC показали фотографии 31-летнего британского бойца и бывшего претендента на временный титул организации в лёгком весе Пэдди Пимблетта с одной из его финальных подготовок к бою на UFC 329. Там он встретится с с французом Бенуа Сен-Дени. Их поединок будет носить статус соглавного события вечера.

Фото: UFC

Фото: UFC

У Пимблетта 23 победы и четыре поражения в ММА. В своём последнем бою за временный пояс в лёгком весе Пэдди проиграл Джастину Гейджи единогласным решением судей в январе этого года. В свою очередь, у Сен-Дени 17 побед и три поражения. Один бой с его участием остался без результата. Он идёт на серии из четырёх побед и в феврале этого года победил Дэна Хукера.

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