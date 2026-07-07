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Джейк Пол назвал камбэк Аргентины в матче с Египтом «сумасшедшим»

Джейк Пол назвал камбэк Аргентины в матче с Египтом «сумасшедшим»
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Блогер и боксёр Джейк Пол прокомментировал победу сборной Аргентины над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Аргентина, вау, самый сумасшедший камбэк, который я когда-либо видел. Осталось 11 минут? Проигрывали два гола? Без проблем, у них есть [Лионель] Месси и парни», — написал Пол в своём аккаунте в социальной сети Х.

Сборная Аргентины уступала со счётом 0:2 после гола Мостафы Зико на 67-й минуте, но сумела переломить ход встречи. На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание, на 84-й Лионель Месси сравнял счёт, а на 90+2-й Энцо Фернандес принёс победу аргентинцам — 3:2.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария — Колумбия. ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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