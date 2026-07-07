Джейк Пол назвал камбэк Аргентины в матче с Египтом «сумасшедшим»

Блогер и боксёр Джейк Пол прокомментировал победу сборной Аргентины над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.
«Аргентина, вау, самый сумасшедший камбэк, который я когда-либо видел. Осталось 11 минут? Проигрывали два гола? Без проблем, у них есть [Лионель] Месси и парни», — написал Пол в своём аккаунте в социальной сети Х.
Сборная Аргентины уступала со счётом 0:2 после гола Мостафы Зико на 67-й минуте, но сумела переломить ход встречи. На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание, на 84-й Лионель Месси сравнял счёт, а на 90+2-й Энцо Фернандес принёс победу аргентинцам — 3:2.
В 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария — Колумбия. ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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