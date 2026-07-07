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Хабиб Нурмагомедов — о сборной Аргентины: они мне не нравятся, но надо отдать должное

Хабиб Нурмагомедов — о сборной Аргентины: они мне не нравятся, но надо отдать должное
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37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Аргентины над Египтом (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Я же говорил — эта команда реально духом играет, да, они мне не нравятся, но надо отдать должное, в футбол они играть умеют именно командный, а не индивидуальный, и даже тот гол [Лионеля] Месси — обратите внимание, как он ему прям на ногу положил этот мяч прям перед ударом, просто посмотрите медленный повтор. Мои поздравления болельщикам Аргентины, на этом чемпионате они каждый матч выдают фантастический», — написал в своём официальном телеграм-канале Нурмагомедов.

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