Хабиб Нурмагомедов — о сборной Аргентины: они мне не нравятся, но надо отдать должное

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Аргентины над Египтом (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира – 2026.

«Я же говорил — эта команда реально духом играет, да, они мне не нравятся, но надо отдать должное, в футбол они играть умеют именно командный, а не индивидуальный, и даже тот гол [Лионеля] Месси — обратите внимание, как он ему прям на ногу положил этот мяч прям перед ударом, просто посмотрите медленный повтор. Мои поздравления болельщикам Аргентины, на этом чемпионате они каждый матч выдают фантастический», — написал в своём официальном телеграм-канале Нурмагомедов.