Шон Стрикленд извинился перед Дастином Порье за свои слова о мужской депрессии

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд принёс извинения экс-обладателю временного титула организации в лёгком весе (до 70 кг) Дастину Порье после того, как ранее раскритиковал его за жалобы на депрессию и призвал «заткнуться».

«Я поговорил с Дастином, и он действительно очень переживает из-за своих поступков. Честно говоря, я думал, что он просто пытается навести порядок в своих отношениях с общественностью… Похоже, не все такие отбросы, как я, ха-ха. Так что да, я раскаиваюсь и прошу прощения, Дастин. Надеюсь, Bud Light поступит в этой ситуации правильно. Он заслуживает помощи», — написал Стрикленд в социальной сети Х.