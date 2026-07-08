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Тренер Крэйг Джонс: у Ислама Махачева чувство юмора получше, чем у Хабиба Нурмагомедова

Тренер Крэйг Джонс: у Ислама Махачева чувство юмора получше, чем у Хабиба Нурмагомедова
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Австралийский тренер Крэйг Джонс поделился деталями общения с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым и бывшим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым после турнира UFC 322.

«Забавно получилось. Когда бой закончился, Джек [Делла Маддалена] поднялся, а Ислам уже кричал мне. Хотя бой ещё буквально завершался. И я не понимал, почему он вообще кричит на меня. Он такой: «Ну и где теперь твоё джиу-джитсу?» А я про себя думаю: «Брат, ты же не выиграл сабмишеном».

Но потом, уже после всего, Ислам подошёл ко мне. Он был очень дружелюбен и сказал: «Приезжай тренироваться на два-три года в Дагестан». Думаю, однажды у нас получится встретиться и потренироваться вместе.

Потом подошёл Хабиб. И, честно говоря, мне кажется, у Ислама чувство юмора получше, чем у Хабиба, поэтому я не знал, чего ожидать. Он начал просто перечислять имена: «[Александр] Волкановски — два раза, Дэн Хукер — три… теперь — Джек». Потом говорит: «Тебе надо сказать что-нибудь хорошее о самбо». А я ему отвечаю: «Эй, эй, эй. Я же не тренировал Дэна Хукера». В общем, он начал оперировать цифрами, и это меня немного застало врасплох», — рассказал Джонс в шоу Ариэля Хельвани.

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