Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт удивлён ростом своей популярности после поражения от Джастина Гейджи

Пэдди Пимблетт удивлён ростом своей популярности после поражения от Джастина Гейджи
Комментарии

Британский боец Пэдди Пимблетт, который проведёт бой против Бенуа Сен-Дени в соглавном событии UFC 329, заявил, что его популярность выросла сильнее после поражения от Джастина Гейджи, чем после семи побед подряд.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

«Честно говоря, это просто безумие, потому что, как мне кажется, очевидно, я выиграл семь боёв подряд, но не думаю, что мой авторитет вырос так сильно, как после поражения в последнем бою. Я одолел таких соперников, как Майкл Чендлер, Бобби Грин, Тони Фергюсон, а люди просто реагировали: «Ох».

А потом меня пять раундов подряд били по голове, и мой авторитет резко вырос. Люди говорят, что я проиграл, однако на самом деле я выиграл. В моих глазах я проиграл. Здесь нет двух мнений. Я проиграл, но мой авторитет вырос, потому что я провёл пятираундовую битву с такой легендой, как Джастин Гейджи, однако я хочу вернуть себе то, что потерял, понимаешь, о чём я? Я хочу снова сразиться с ним, пока он не ушёл на пенсию», — сказал Пимблетт в видео, опубликованном каналом UFC Europe в социальной сети Х.

Сейчас читают:
Гейджи спас репутацию Пимблетта. Любимчик UFC всё ещё в титульной гонке
Гейджи спас репутацию Пимблетта. Любимчик UFC всё ещё в титульной гонке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android