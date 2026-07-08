Пэдди Пимблетт удивлён ростом своей популярности после поражения от Джастина Гейджи

Британский боец Пэдди Пимблетт, который проведёт бой против Бенуа Сен-Дени в соглавном событии UFC 329, заявил, что его популярность выросла сильнее после поражения от Джастина Гейджи, чем после семи побед подряд.

«Честно говоря, это просто безумие, потому что, как мне кажется, очевидно, я выиграл семь боёв подряд, но не думаю, что мой авторитет вырос так сильно, как после поражения в последнем бою. Я одолел таких соперников, как Майкл Чендлер, Бобби Грин, Тони Фергюсон, а люди просто реагировали: «Ох».

А потом меня пять раундов подряд били по голове, и мой авторитет резко вырос. Люди говорят, что я проиграл, однако на самом деле я выиграл. В моих глазах я проиграл. Здесь нет двух мнений. Я проиграл, но мой авторитет вырос, потому что я провёл пятираундовую битву с такой легендой, как Джастин Гейджи, однако я хочу вернуть себе то, что потерял, понимаешь, о чём я? Я хочу снова сразиться с ним, пока он не ушёл на пенсию», — сказал Пимблетт в видео, опубликованном каналом UFC Europe в социальной сети Х.