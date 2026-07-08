Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это кажется практически непосильной задачей». Соннен — о бое Макгрегора с Холлоуэем

«Это кажется практически непосильной задачей». Соннен — о бое Макгрегора с Холлоуэем
Комментарии

Бывший трёхкратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен выразил сомнения в готовности Конора Макгрегора к пятираундовому бою против Макса Холлоуэя, который возглавит турнир UFC 329 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Сейчас меня вдохновляет Конор Макгрегор. И я не думаю, что есть много известных элитных миллионеров, которые могли бы меня вдохновить, но он берётся за что-то действительно грандиозное. Во-первых, это самая тяжёлая травма, которую я когда-либо видел. Я видел, как с ней сталкивались ещё трое парней, однако травмы хуже этой я никогда не видел. Он возвращается в весовую категорию, в которой уже прошёл пик своей карьеры, а это, как показывает история, никогда не заканчивалось успехом. Даже в мире бокса.

И в итоге он согласился провести пять раундов, что даже в лучшие времена, когда он мог тренироваться, не имел травм и был способен выкладываться на полную и делать всё, что хотел, было для него непростой задачей. Так что это кажется практически непосильной задачей, и это ещё до того, как мы заговорим о том, где он тренируется.

Почему я слышу, что его тренировочный лагерь находится в Ирландии, но вижу его в The Tonight Show, которое снимается в Нью-Йорке? Я скептически отношусь ко всему этому. Я уверен, что он доведёт дело до конца, я уверен, что он выйдет на ринг, однако часть меня восхищается человеком, готовым пойти на такое», — заявил Соннен в эфире CBS Sports.

Сейчас читают:
Быстрые руки и рискованные движения. Как дерётся Конор Макгрегор
Быстрые руки и рискованные движения. Как дерётся Конор Макгрегор
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android