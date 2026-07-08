«Это кажется практически непосильной задачей». Соннен — о бое Макгрегора с Холлоуэем

Бывший трёхкратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен выразил сомнения в готовности Конора Макгрегора к пятираундовому бою против Макса Холлоуэя, который возглавит турнир UFC 329 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

«Сейчас меня вдохновляет Конор Макгрегор. И я не думаю, что есть много известных элитных миллионеров, которые могли бы меня вдохновить, но он берётся за что-то действительно грандиозное. Во-первых, это самая тяжёлая травма, которую я когда-либо видел. Я видел, как с ней сталкивались ещё трое парней, однако травмы хуже этой я никогда не видел. Он возвращается в весовую категорию, в которой уже прошёл пик своей карьеры, а это, как показывает история, никогда не заканчивалось успехом. Даже в мире бокса.

И в итоге он согласился провести пять раундов, что даже в лучшие времена, когда он мог тренироваться, не имел травм и был способен выкладываться на полную и делать всё, что хотел, было для него непростой задачей. Так что это кажется практически непосильной задачей, и это ещё до того, как мы заговорим о том, где он тренируется.

Почему я слышу, что его тренировочный лагерь находится в Ирландии, но вижу его в The Tonight Show, которое снимается в Нью-Йорке? Я скептически отношусь ко всему этому. Я уверен, что он доведёт дело до конца, я уверен, что он выйдет на ринг, однако часть меня восхищается человеком, готовым пойти на такое», — заявил Соннен в эфире CBS Sports.