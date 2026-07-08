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Бой Умара Нурмагомедова и Сонга Ядонга возглавит турнир UFC в Шанхае

Бой Умара Нурмагомедова и Сонга Ядонга возглавит турнир UFC в Шанхае
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Бойцовский промоушен UFC анонсировал турнир, который состоится 29 августа в Шанхае, Китай. В главном бою бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сразится с китайцем Сонгом Ядонгом.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

Сонгу Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.

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