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Конор Макгрегор показал специальные пояса UFC, сделанные для его реванша с Холлоуэем

Конор Макгрегор показал специальные пояса UFC, сделанные для его реванша с Холлоуэем
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал специальные пояса, сделанные для его реванша с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

«Пояс Макгрегора!» — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

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