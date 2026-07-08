Конор Макгрегор показал специальные пояса UFC, сделанные для его реванша с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал специальные пояса, сделанные для его реванша с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
«Пояс Макгрегора!» — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира UFC 329.
Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику