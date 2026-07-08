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Махачев вылетел в США на заключительный этап подготовки к бою с Гарри

Махачев вылетел в США на заключительный этап подготовки к бою с Гарри
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев вылетел в Соединённые Штаты на заключительный этап подготовки к поединку с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Махачкала – Москва – Стамбул – Нью-Йорк – Нью-Джерси», – написал Махачев в социальных сетях.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015-м. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м стал чемпионом в полусреднем весе.

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