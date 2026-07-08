Бой Вальдо Кортес-Акосты и Кёртиса Блэйдса может состояться на турнире UFC в сентябре

Поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) между доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой и американцем Кёртисом Блэйдсом находится в разработке и может пройти на сентябрьском турнире UFC, сообщает журналист Дэнни Сегура в социальных сетях.

Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и три поражения.

Блэйдсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2016 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и шесть поражений.

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