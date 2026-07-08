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Теофимо Лопес сразится за титул в третьей весовой категории с Роландо Ромеро 23 августа

Теофимо Лопес сразится за титул в третьей весовой категории с Роландо Ромеро 23 августа
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Издание The Ring анонсировало поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Роландо Ромеро и Теофимо Лопесом, который состоится 23 августа в Лас-Вегасе, США.

Теофимо Лопесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2019-м стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2020-м – объединённым чемпионом, в 2023-м – чемпионом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Роландо Ромеро 30 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом полусреднем весе, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

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