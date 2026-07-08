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Пимблетт: у Царукяна одна победа за три года над неудачником Хукером

Пимблетт: у Царукяна одна победа за три года над неудачником Хукером
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Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт раскритиковал первого номера дивизиона россиянина Армана Царукяна за редкие выступления.

«Арман не дерётся. У него всего одна победа за последние три года. Над неудачником, которого зовут Дэн Хукер и которого может побить кто угодно. Начни уже драться и перестань разгуливать в трико на этих глупых борцовских матчах», – сказал Пимблетт в интервью Full Send MMA.

Напомним, Царукян не выступал с ноября, когда на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) Арман победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

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