Пимблетт: у Царукяна одна победа за три года над неудачником Хукером

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт раскритиковал первого номера дивизиона россиянина Армана Царукяна за редкие выступления.
«Арман не дерётся. У него всего одна победа за последние три года. Над неудачником, которого зовут Дэн Хукер и которого может побить кто угодно. Начни уже драться и перестань разгуливать в трико на этих глупых борцовских матчах», – сказал Пимблетт в интервью Full Send MMA.
Напомним, Царукян не выступал с ноября, когда на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) Арман победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.
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