Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор: легко бы подрался с Волкановски, это плохой бой для него

Макгрегор: легко бы подрался с Волкановски, это плохой бой для него
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски.

«Подрался ли бы я с Волкановски? Да, конечно. Легко. Послушайте, стили делают бои. И это плохой бой для него. Он хороший боец, но он не на уровне Мака», — сказал Макгрегор в интервью Main Event TV.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Материалы по теме
Алекс Волкановски поделился ожиданиями от реванша Макгрегор — Холлоуэй
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android