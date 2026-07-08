Макгрегор: легко бы подрался с Волкановски, это плохой бой для него

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски.

«Подрался ли бы я с Волкановски? Да, конечно. Легко. Послушайте, стили делают бои. И это плохой бой для него. Он хороший боец, но он не на уровне Мака», — сказал Макгрегор в интервью Main Event TV.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).