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Кайл Снайдер сравнил уровень Х. Нурмагомедова, Махачева и Чимаева с олимпийскими борцами

Кайл Снайдер сравнил уровень Х. Нурмагомедова, Махачева и Чимаева с олимпийскими борцами
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Чемпион Олимпийских игр 2016 года, а также трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Снайдер оценил шансы бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, действующего обладателя пояса в полусреднем весе Ислама Махачева и экс-чемпиона организации Хамзата Чимаева в схватках с борцами олимпийского уровня.

— Если говорить откровенно, Хабиб, Чимаев, Ислам — как бы они выглядели, если поставить их в один зал с борцами олимпийского уровня?
— С борцами олимпийского уровня? Думаю, для них всё было бы довольно тяжело. Но это именно борьба. Очевидно, что эти ребята — лучшие в мире бойцы, однако в чисто борцовском поединке с олимпийцами им пришлось бы непросто. При этом, думаю, против многих борцов университетского уровня они выступили бы очень достойно. Но против олимпийского? Нет, — сказал Снайдер в интервью для YouTube-канала WEIGHING IN.

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