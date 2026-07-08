Даниэль Кормье проиграл Пэдди Пимблетту $ 1000 на ставке на матч Бельгии и США

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье проиграл бойцу лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетту пари на матч сборных Бельгии и США на чемпионате мира — 2026.

Кормье: Я был слишком самоуверен, пока смотрел, как они разносят Боснию и Герцеговину. Брат, я должен тебе денег. $ 1000. Я отдам, — сказал Кормье Пимблетту в видео, опубликованном в аккаунтах UFC в социальных сетях.

После этого Даниэль отсчитал наличные, где было $ 840. Мужчина быстро сориентировался, нашёл ещё $ 160 и, улыбаясь, сказал: «Забирай свои деньги». Пимблетт со смехом забрал деньги, обнял Даниэля и добавил, что «он человек своего слова».