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Муслим Магомедов и Джосиэл Сильва проведут защиты титулов на турнире ACA 205 в Алматы

Муслим Магомедов и Джосиэл Сильва проведут защиты титулов на турнире ACA 205 в Алматы
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Турнир ACA 205 в Алматы объединит сразу два титульных поединка. Главным событием вечера станет бой в полутяжёлом весе, в котором непобежденный российский чемпион Муслим Магомедов проведёт защиту пояса против претендента Эльмара Гасанова. Вторым по значимости событием станет чемпионский бой в легчайшем весе между действующим чемпионом организации бразильцем Джосиэлом Сильвой и российским претендентом Ренатом Ондаром.

На счету Муслима Магомедова 16 побед в 16 профессиональных поединках. В активе Гасанова 12 побед, одно поражение и одна ничья. Бразильский чемпион Сильва имеет в послужном списке 23 победы и семь поражений, Ондар побеждал 16 раз при четырёх поражениях.

Турнир пройдет 17 июля во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Казахстане.

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