Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему бой с Ядонгом на турнире UFC в Шанхае важен для Умара

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке своего троюродного брата Умара Нурмагомедова против китайца Сонг Ядонга, который возглавит турнир UFC в Шанхае 29 августа.

«Главный бой вечера. Шанхай. Этот бой очень важен для Умара. Думаю, после этого боя ни у кого не будет сомнений, что Умар следующий претендент на пояс», — написал Хабиб в своём официальном телеграм-канале.

Умар Нурмагомедов (20-1) проведёт бой против Сонг Ядонга (23-9-1) в главном событии турнира в Китае. Изначально Нурмагомедов должен был выступить на UFC Абу-Даби в июле, но его соперник Дэвид Мартинес снялся из-за травмы, после чего UFC решила перенести бой Нурмагомедова на шанхайский кард. Сонг Ядонг в мае сабмишеном победил бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду на UFC Макао.